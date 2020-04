MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe im ersten Quartal ein starkes Wachstum erreicht, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich sieht Remke das Unternehmen als in seinen Märkten gut positioniert, er bestätige daher seine Kaufempfehlung./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 08:10 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A1X3XX4

