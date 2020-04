Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag befestigt eröffnen. Der heimische Leitindex ATX wurde von einer Bank rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 0,5 Prozent höher indiziert. In der aktuellen verkürzten Woche hat der ATX bereits drei starke Gewinntage absolviert. Morgen bleibt die Börse in Wien feiertagsbedingt geschlossen. Auch die europäischen Aktienmärkten sollten ihren jüngsten Aufwärtsschub ...

