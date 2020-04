Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com (002024.SZ), Chinas führender O2O-Smart Retailer, der sich im Besitz der Suning Holdings Group befindet, hat das Finanzergebnis für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge erzielte Suning.com einen Umsatz von 57,839 Milliarden RMB (8,172 Milliarden USD) und ein GMV (Gross Merchandise Volume) von 88,672 Milliarden RMB. Der GMV der offenen Online-Plattform erreichte 24,168 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 49,05% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Konfrontiert mit dem Ausbruch der Pandemie suchte Suning.com nach sich positiv auswirkenden Geschäftsmöglichkeiten, und baute die Bereiche Online-Geschäft und Heimlieferservice intensiv aus. Das GMV des Online-Geschäfts erreichte 61,04 Milliarden RMB, was 68,85% des Gesamtgeschäfts ausmachte.Angesichts der Pandemie hat Suning.com die Vorteile seiner gesammelten, alle Szenarien abdeckenden operativen Fähigkeiten im Internet, seines sämtliche Produktkategorien umfassenden Angebots und seiner hauseigenen Logistikdienste vollumfänglich ausgeschöpft. Das Unternehmen erschloss darüber hinaus das Community-Konsumgeschäft, entwickelte den Heimlieferservice, und verstärkte die ökologische Markenpartnerschaft. Dank dieser Umgestaltungen stieg der Warenumfang von Suning.com graduell weit über Branchendurchschnitt, was die Stärke und das Potenzial von Sunings Full-Scenario Smart Retail-Geschäft demonstriert.Während des ersten Quartals 2020 garantierte Suning.com den Verbrauchern Produktfülle und Non-Stop-Betrieb. Suning Carrefour und Suning Convenience Store optimierten die Lieferkette und stellten den Logistikbedarf für mehr als 100 Städte sicher. Mit Hinblick auf die Konsumnachfrage in einer schleppenden Konjunktur optimierte Suning.com seine Home Services von der IT-Technologie bis hin zur Produktstruktur durch Integration der Lieferkette von Geschäft und Lager, was die Lieferpünktlichkeit sichergestellt, für mehr Online-Verkehr gesorgt und die Reputation der Plattform weiter gestärkt hat. Die Zahl der neu registrierten Mitglieder auf Suning.com belief sich im ersten Quartal auf 23 Millionen Neuanmeldungen, die Gesamtzahl der Mitglieder kletterte auf mehr als 578 Millionen. Insbesondere die Zahl der monatlichen aktiven Nutzer stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36,87%. Suning Carrefour hat zwei aufeinander folgende Quartalsgewinne erzielt, und der Heimlieferservice hat mit 10% des Gesamtumsatzes von Carrefour im März eine herausragende Performance erbracht. Der Umfang des Geschäfts von Suning.com in der FMCG-Kategorie konnte ein Wachstum von 167,99% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.Suning.com hat im ersten Quartal 2020 strategische Veränderungen vorgenommen und seinen operativen Vorsprung erhalten, indem es die Expansion auf dem nachgeordneten Markt beschleunigte und neue Geschäftsmodelle erschloss. Während des Berichtszeitraums ermutigte das Unternehmen seine Mitarbeiter aus den Ladengeschäften zum Verkauf über Live-Streaming und förderte damit 194,84% des Wachstums von Tuike, des Empfehlungsgeschäfts innerhalb der Community. Inzwischen ist die Zahl der neuen Retail Cloud-Franchise auf 466 und die Gesamtzahl der Franchise auf 4.963 angestiegen. Darüber hinaus hat die Logistik-Sparte von Suning einen vielseitigen und hocheffizienten Dienst aufgebaut, der mit zahlreichen Unternehmen aus den Bereichen Haushaltsgeräte, 3C, Möbel, Lebensmittel und allgemeine Waren zusammenarbeitet.Zhang Jindong, Chairman der Suning.com Group, merkte an, dass der Ausbruch der Pandemie kurzfristig enorme wirtschaftliche Auswirkungen verursacht hat, die die langfristige voraussichtliche Entwicklung der chinesischen Wirtschaft nicht beeinträchtigen werden. Im Jahr 2020 wird Suning weiterhin eine stabile Entwicklung und stetige Investitionen anstreben, den Aufbau der Infrastruktur verstärken und sein auf Offenheit und Integration gegründetes Geschäftsmodell umsetzen. Suning wird kontinuierlich eine alle Szenarien abdeckende Entwicklung fördern und den Output der Ressourcenkapazität vergrößern.Pressekontakt:Ricky Wang+86-138-1081-9304ricky.wang@suning.comOriginal-Content von: Suning.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143505/4584680