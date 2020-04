Ein Hedgefund ist short und drückte die Wirecard-Aktie gestern auf einen Tiefkurs von teilweise 80 Euro. Alle Meinungsmacher laufen mit. Wie verhält man sich in einer solchen Situation in einer der interessantesten Technologie-Aktien am deutschen Markt? Blanker Kauf oder blanke Angst?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

WIRECARD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de