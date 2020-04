Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta012/30.04.2020/08:59) - Der nationale Flugsicherungsdienstleister in Kasachstan, Kazaeronavigatsia, erweitert seine Netzwerkinfrastruktur: Frequentis wird das kasachische Kommunikationsnetzwerk in den Fluginformationsgebieten Almaty und Shymkent weiter modernisieren, um den Austausch sicherheitskritischer Kommunikation und Daten auf die nächste Stufe zu heben.



Die Netzwerkkomponenten aus dem Portfolio von vitalsphere, wie VCX-IP, bilden die Grundlage für ein stabiles Flugverkehrsmanagement. Die Frequentis-Netzwerklösung ermöglicht den Datenaustausch für die Luft/Boden (A/G) - und Boden/Boden (G/G)-Kommunikation über ein IP-Netzwerk, wobei die Sicherheit zu jeder Zeit gewährleistet ist.



"Die Modernisierung unseres sicherheitskritischen Kommunikationsnetzwerks für das Flugverkehrsmanagement ist ein wichtiger Schritt für die Umstellung auf IP-Technologie. Nach der erfolgreichen ersten Phase dieses Netzwerkprojekts sind wir zuversichtlich, dass Frequentis auch weiterhin Systeme liefern wird, die unseren Anforderungen entsprechen", sagt Azat Bekturov, CEO Kazaeronavigatsia.



Die Frequentis-Netzwerklösung unterstützt Flugsicherungsdienstleister über einen schrittweisen Migrationspfad von der Legacy-Infrastruktur zu IP auf effiziente Weise. Dadurch kann Kazaeronavigatsia bestehende Investitionen schützen und sich gleichzeitig auf die nächste Stufe moderner Technologie entwickeln.



Im Zuge des weiteren Ausbaus der Lösung in dieser zweiten Phase werden in Summe 28 VCX-Systeme für 14 Standorte in ganz Kasachstan, die die A/G- und G/G-Kommunikation und die Verteilung von Radardaten vollständig abwickeln, sowie Updates für drei Standorte geliefert. Die Werkabnahmen sollen im Sommer 2020 beginnen.



