LOS ANGELES, April 30, 2020 ("IBN"), eine innovative Agentur für Unternehmenskommunikation und ein breit aufgestelltes Content-Distribution-Unternehmen, kündigt Expansionspläne für 2020 und darüber hinaus an.



Das Unternehmen ist seit 2006 mit seiner ersten Marke IBN auf dem Markt für Unternehmenskommunikation präsent und hat seitdem viele Jahre transformatives Wachstum durchlaufen. In über 14 Jahren hat das Unternehmen mehr als 40 Marken mit einem Adressatenkreis von insgesamt mehr als 2 Millionen Followern aufgebaut und kann eine solide Erfolgsbilanz für mehr als 500 Kunden vorweisen. Damit pflegt IBN heute wertvolle Beziehungen zu mehr als 5.000 Syndication-Partnern und mehr als 50 Veranstaltungspartnern .

InvestorBrandNetwork hat eine Reihe von Wachstumsinitiativen vorgestellt:

Podcasts (https://www.investorbrandnetwork.com/Podcasts) für Führungskräfte und IR-Agenturen - IBN-Führungskräfte teilen ihre jahrelange Erfahrung bei der Unterstützung von mehr als 500 Aktiengesellschaften und Unternehmen vor dem Börsengang (http://investorbrandnetwork.net/client-list.html) bei ihren digitalen Kommunikationsstrategien.

- IBN-Führungskräfte teilen ihre jahrelange Erfahrung bei der Unterstützung von bei ihren digitalen Kommunikationsstrategien. Erweitertes Portfolio für Audio-Pressemitteilungen (https://www.investorbrandnetwork.com/solutions/press-distribution-via-networkwire/audiopressrelease-apr/) und Interviews (https://www.investorbrandnetwork.com/solutions/corporate-communications/interviews/) - IBN hat bereits 6 neue Podcast-Kanäle (https://www.investorbrandnetwork.com/Podcasts) eingeführt und wird im Laufe der Jahre kontinuierlich weitere Episoden hinzufügen.

- IBN hat bereits eingeführt und wird im Laufe der Jahre kontinuierlich weitere Episoden hinzufügen. Verstärkte Unterstützung von virtuellen Investorenveranstaltungen (https://www.investorbrandnetwork.com/events/) - IBN kooperiert mit zahlreichen Events, was insbesondere 2020 von großer Bedeutung ist, da die Anzahl virtueller Veranstaltungen stark zugenommen hat.

- IBN kooperiert mit zahlreichen Events, was insbesondere 2020 von großer Bedeutung ist, da die Anzahl virtueller Veranstaltungen stark zugenommen hat. Apple TV, Roku und mehr als 90 weitere OTT-Netzwerke (https://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-top_media_service) - Das Syndication-Netzwerk von IBN wird in Kürze beliebte Medienstreaming-Kanäle umfassen.

- Das Syndication-Netzwerk von IBN wird in Kürze beliebte Medienstreaming-Kanäle umfassen. Einführung weiterer Marken (https://www.investorbrandnetwork.com/investor-brand-platform/) - Mit spezifischen Marken für bestimmte Zielgruppen hat IBN enorme Engagement-Rates erreicht und seinen Kunden die Möglichkeit gegeben, gezielt die passenden Investoren anzusprechen.

"IBN kann eine beachtliche Erfolgsbilanz mit stetigem Wachstum vorweisen. Seit über einem Jahrzehnt haben wir kontinuierlich neue Verbindungen, Marken und Partnerschaften aufgebaut, die unser Portfolio an Lösungen für die Unternehmenskommunikation erweitern", so Sherri Franklin, Director of Client Solutions. "Dank dieser Anpassungsfähigkeit konnten wir auch in der Unsicherheit von 2020 ein beschleunigtes Wachstum verzeichnen. Wir sind mit dem Erfolg unserer digitalen Infrastruktur sehr zufrieden. Daraus entwickeln sich großartige Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Herausforderungen moderner Unternehmenskommunikation zu meistern."

"Wir stellen fest, dass unsere Strategien in puncto Effektivität neue Maßstäbe setzen, da langjährige Investoren zum ersten Mal in die Online-Community einsteigen und sich bestehende Online-Investoren bei ihren Recherchen noch stärker auf Internetkanäle konzentrieren", erklärt Chris Johnson, Director of Syndicated Communications . "Darüber hinaus sind fortlaufende Content-Strategien wichtiger denn je und sorgen für einen stetigen Fluss positiver Informationen, um das Engagement bestehender Investoren auf einem hohen Niveau zu halten."

IBNs kontinuierliche Weiterentwicklung hat dazu beigetragen, seine Führungsposition im Bereich der Unternehmenskommunikation beizubehalten.

Über InvestorBrandNetwork

Das InvestorBrandNetwork ("IBN") umfasst bewährte Finanzmarken, die dem Finanzpublikum im Laufe von mehr als 14 Jahren vorgestellt wurden. Mit IBN haben wir in den sozialen Medien ein Publikum von insgesamt mehreren Millionen Followern aufgebaut. Unsere speziellen Investorenmarken sind darauf ausgerichtet, die spezifischen Anforderungen unseres wachsenden Stamms an Kunden und Partnern zu erfüllen. IBN wird unser Markennetzwerk einflussreicher Assets weiter ausbauen und dabei das Wissen und die Energie von spezialisierten Expertenteams nutzen, um unserem zunehmend diversifizierten Kundenkreis zum Erfolg zu verhelfen.

Durch NetworkNewsWire , mit dem alle Zielmärkte, -branchen und -benutzer möglichst effektiv erreicht werden; (2) Verbreitung von Artikeln- und Leitartikeln an mehr als 5.000 Nachrichtenstellen; (3) verbesserte Lösungen für Pressemitteilungen für maximale Wirkung; (4) Verbreitung an ein wachsendes Social-Media-Publikum über alle Social-Media-Kanäle; (5) ein umfassendes Portfolio an Unternehmenskommunikationslösungen und (6) eine ganzheitliche Nachrichtenlösung.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.InvestorBrandNetwork.com

Die vollständigen Nutzungsbedingungen und Haftungsausschlüsse finden Sie auf der Website von InvestorBrandNetwork. Diese gelten für alle von IBN bereitgestellten Inhalte, unabhängig davon, wo diese veröffentlicht oder wiederveröffentlicht werden: http://IBN.fm/Disclaimer