Heidelberg (ots) - Zwei Herren stehen bei Autofahrerinnen hoch im Kurs - Adam und Karl. Der Opel Adam und der Opel Karl sind in einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox die Automodelle mit dem höchsten Frauenanteil.Mini - die Automarke mit dem höchsten FrauenanteilDas Auto als Statussymbol scheint auf dem Rückzug. Das zeigen Umfragen wie vom Digitalverband BITKOM 2019. 62 Prozent der Befragten gaben dabei an, dass ein Auto für sie kein Statussymbol sei. Bei den Zulassungszahlen und bei Autovorlieben leben aber noch viele Klischees fort. Nur 34 Prozent aller Autos werden von Frauen versichert.Die Modelle mit dem höchsten Frauenanteil unter den Versicherungsnehmern sind ausschließlich Klein- und Kleinstwagen, wie die Verivox-Auswertung zeigt. Über 60 Prozent Frauenanteil haben der Opel Adam, Opel Karl und Fiat 500. Bei den Automarken liegt der Mini mit einem Frauenanteil von 53 Prozent vorn.Die Oberklasse und die obere Mittelklasse dominieren dagegen bei den Modellen mit dem geringsten Frauenanteil. Nur 17 Prozent beträgt der Anteil bei Mercedes E-Klasse und den BMW-Modellen der 5er-, 7er- und 4er-Reihe. Bei den Automarken hat Porsche den niedrigsten Frauenanteil mit 20 Prozent, gefolgt von Jeep und BMW (jeweils 25 Prozent).Autos der Frauen 20 Prozent preiswerterInsgesamt fahren Frauen Autos, die deutlich preiswerter sind. Der Neuwagenpreis lag bei Frauen mit 20.409 Euro 20 Prozent unter dem bei Männern (25.446 Euro). Die Unterschiede in der Modellwahl dürften nur zum Teil auf Autovorlieben zurückzuführen sein. Ebenso fällt das niedrigere Einkommen von Frauen ins Gewicht und die Tatsache, dass in Familien die Frau eher den kleineren Zweitwagen zulässt und versichert.MethodeIn die Analyse flossen alle Versicherungsabschlüsse bei Verivox in den zurückliegenden 12 Monaten ein. Ausgewertet wurden die Anteile bei den Versicherungsnehmern nach Geschlecht für die 200 häufigsten Automodelle und die 30 häufigsten Automarken.HintergrundinformationenPressemeldung: Frauen fahren mit Adam und Karlhttps://www.verivox.de/presse/automodelle-frauen-fahren-mit-adam-und-karl-1116885/Verbraucheratlas: Autos in Deutschlandhttps://www.verivox.de/verbraucheratlas/autos-deutschland/Umfrage BITKOMhttps://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Das-Auto-der-Zukunft-spaltet-die-DeutschenPressekontakt:Toralf Richter, Tel.: +49 (0)6221 7961-342Mobil: +49 (0)152 54773767, toralf.richter@verivox.comOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19139/4584701