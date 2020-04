Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel merklich höher eröffnet. Der österreichische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem klaren Kurszuwachs von 1,23 Prozent bei 2.283,12 Punkten.Der heimische Aktienmarkt setzt damit seinen jüngsten Aufwärtsschub eindeutig fort und der ATX steht in der verkürzten Handelswoche bereits vor seinem 4. deutlichen Gewinntag in Folge. Am morgigen Freitag, ...

