Man habe sofortige Anpassungsschritte für kurzfristige Einsparungen und für eine mittelfristige Optimierung eingeleitet, so Vorstandschef Wolfgang Leitner am Donnerstag. In Österreich hat Andritz Kurzarbeit angemeldet. Ende März verfügte der Technologiekonzern über 1,54 Mrd. Euro an liquiden Mitteln. Darüber hinaus habe die Gruppe Avallinien (Bürgschafts-Kredite) von insgesamt 5,90 Mrd. Euro, von ...

