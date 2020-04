Für das Gesamtjahr 2020 hatte der Konzern schon Mitte März eine Gewinnwarnung gegeben und diese nun bestätigt. Die aktuelle Situation (Corona) wirke sich "erheblich" in der Zulieferkette und in eigenen Werken aus. Eine gekürzte Dividende will man dennoch zahlen. Im Halb- und Gesamtjahr 2020 erwartet Palfinger "größere Nachfrage- und Produktionseinschränkungen". Die Nutzung der Kurzarbeit sei maximiert ...

