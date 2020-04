MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Spezialchemieunternehmen habe im ersten Quartal bei der Profitabilität die Prognosen übertroffen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jedoch blieb der Umsatz laut Pineda etwas hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen sei zudem nicht in der Position, einen belastbaren Ausblick für das Jahr 2020 zu geben./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 08:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



DE000WCH8881

