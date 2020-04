Wie wir mit Blick auf den Kalender feststellen können, nähert sich der Mai mit großen Schritten. Und mit dem Wonnemonat die eigentliche Dividendensaison. Die jedoch in diesem Jahr etwas schmaler ausfällt. Und etwas digitaler, da viele Hauptversammlungen als virtuelle Meetings stattfinden werden. Bei der Aktie von BASF (WKN: BASF11) wird es in diesem Jahr erst am 18. Juni so weit sein: An diesem Tag wird voraussichtlich die Dividende beschlossen und in den folgenden Tagen wird die Aktie ex Dividende ...

