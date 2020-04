Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach schwächerem Start haben deutsche Staatsanleihen zugelegt, so die Analysten der Nord LB.Günstige Energie mache es möglich: Deutsche Inflation sinke im April auf +0,8% (März: +1,4%).Trübe Wirtschaftsstimmung in der Euro-Zone. Im April sei das Barometer für das Geschäftsklima um 27,2 auf 67,0 Punkte gesunken. In allen großen Volkswirtschaften sei es zu einem Absturz des Sentiments auf breiter Front gekommen. Parallel hätten sich die Beschäftigungsperspektiven massiv verschlechtert. In Q1 und v.a. in Q2 drohe ein beispielloser BIP-Rückgang, im Gesamtjahr drohe ein Einbruch der realen Wirtschaftsleistung um mehr als 8%. ...

