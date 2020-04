Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die 10J-Spreads der Peripherieanleihen gegenüber Bundeswertpapieren weiteten sich in den letzten Handelstagen etwas aus, so die Analysten der Helaba.Momentan liege der Renditevorsprung italienischer Titel bei 228 Basispunkten. In Spanien und Portugal betrage die Differenz aktuell 132 bzw. 143 Basispunkte. Griechische Titel mit zehn Jahren Laufzeit würden 268 Basispunkte über dem deutschen Pendant rentieren. (30.04.2020/alc/a/a) ...

