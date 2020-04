30.04.2020 - BEXity, der Marktführer für grenzüberschreitende Transport- und Logistikdienstleistungen im österreichischen Markt und seit Ende 2019 eine 100 %-Beteiligung der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat die Tochter European Contract Logistics (EC Logistics) im Rahmen eines Management-Buy-outs an den CEO der EC Logistics veräußert. Die Transaktion ist ein Teil der eingeleiteten Neuorganisation bei BEXity. Durch ein Kooperationsabkommen mit EC Logistics ist sichergestellt, dass das Serviceniveau für die Kunden von BEXity in der Tschechischen Republik unverändert bleibt. EC Logistics ...

