Bei Evotec SE (ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass ihr Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle, USA, eine Partnerschaft mit Ology Bioservices Inc.zur Evaluierung und analytischen Charakterisierung von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 eingegangen ist. Evotec's Tochter hat ja bereits in der Vergangenheit namhafte Partner für ihre neue Forschungsstätte in Seattle gewinnen können (Vor wenigen Monaten konnte Just Evotec eine Merck-Einheit als Kunden für die neue Forschungsanlage in Seattle). Die neue Kooperation ist Teil eines Vertrags über die Entwicklung und Herstellung ...

