Über das einzig wahre Denken eines professionellen Black-Swan-Killers…

Lesen Sie und staunen Sie warum der von mir administrierte und an der Wiener Börse notierte "Rosinger Index" (ROSGIX) vom schwarzen Schwan "Coronavirus" kaum betroffen war, von Jahresanfang 2020 bis 29. April liegt der Rosinger Index rund 2,8 Prozent im Plus und mit einem Indexstand von 2.775,77 Punkte auf einem All-Time-High. Die Performance des Rosinger Index ROSGIX seit Anfang 2015 liegt bei einem Plus von mehr als 177 Prozent.

Lesen Sie, lernen Sie und staunen Sie mit welchen Maßnahmen ich "Black-Swan-Risiken" minimiere…

Ausgangslage:

In den letzten Jahrzehnten wurden weltweit hochentwickelte Staaten unter dem Vorwand des "Umweltschutzes", der "Entwicklungshilfe", der "Arbeitsteilung" oder aufgrund "politisch korrekter Haltungen" deindustrialisiert und zunehmend von Zulieferketten aus außereuropäischen Ländern in Asien und Afrika abhängig gemacht wurden.

Für mich war es nach der "Lehman-Krise" nur eine Frage der Zeit wann es wieder zu einem großen Knall kommen würde.

Ich habe daher stets meine Grundsätze zur Minimierung von "Black-Swan-Risiken" eingehalten:

