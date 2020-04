Haier Smart Home: Deutliches Wachstum im GJ 2019 dank Transformation der Smart Home Ökosystem-Marke - Ergebnisse im ersten Quartal 2020 über dem allgemeinen IndustrietrendDGAP-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung Haier Smart Home: Deutliches Wachstum im GJ 2019 dank Transformation der Smart Home Ökosystem-Marke - Ergebnisse im ersten Quartal 2020 über dem allgemeinen Industrietrend30.04.2020 / 10:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Haier Smart Home: Deutliches Wachstum im GJ 2019 dank Transformation der Smart Home Ökosystem-Marke - Ergebnisse im ersten Quartal 2020 über dem allgemeinen Industrietrend- Steigende Umsätze von 9,1 % im Geschäftsjahr 2019- Anstieg des Nettoergebnisses (Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnend) um 9,7 % auf RMB 8,2 Mrd.- Deutliches Wachstum der MarktanteileQingdao / Shanghai / Frankfurt, 30. April 2020 - Haier Smart Home Co., Ltd. (D-Share ISIN CNE1000031C1, A-Share ISIN CNE000000CG9, "Haier Smart Home" oder "die Gesellschaft") hat am 29. April 2020 ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 sowie für das erste Quartal 2020 bekanntgegeben. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von RMB 200,8 Mrd., was einer Steigerung von 9,1 % entspricht. Das den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettoergebnis stieg um 9,7 % auf RMB 8,2 Mrd. Im ersten Quartal 2020 war der Umsatz um 11,1 % auf RMB 43,1 Mrd. rückläufig. Der Nettogewinn lag bei RMB 1,1 Mrd., was einem Rückgang von 50,2 % im Jahresvergleich entspricht. Nichtsdestotrotz hat Haier Smart Home insgesamt besser abgeschnitten als die gesamte Branche, was die stärkere Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Risiken widerspiegelt.Das Unternehmen hat stets eine stabile und nachhaltige Dividendenpolitik verfolgt. Der Vorstand schlägt daher die Ausschüttung einer Bardividende von RMB 3,75 pro 10 Aktien (einschließlich Steuern) an alle Aktionäre auf der Grundlage der Gesamtzahl der Aktien zum Zeitpunkt der Gewinnausschüttung vor, wobei die erwartete Barausschüttung nicht weniger als RMB 2,4 Mrd. betragen soll. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von nicht weniger als 30 % des der Muttergesellschaft des Unternehmens im Jahr 2019 zurechenbaren Nettogewinns.Haier Smart Home konnte 2019 seine Führungsrolle in den Bereichen Produktinnovation, Mehrmarken-Strategie, Einzelhandelstransformation, globaler Markentaufbau und IoT-Transformation weiter ausbauen. Die Gesellschaft wird ihre Forschung auf dem Gebiet des IoT, einschließlich der Implementierung von 5G-basierten IoT-Szenarien, weiter ausbauen.Kontinuierliches Wachstum des Marktanteils durch Smart Home Gesundheitsanwendungen Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen ein Wachstum bei Umsatz und Nettogewinn, das durch die Transformation der Smart Home Ökosystem-Marke angetrieben wurde. Haier konnte sich erneut gegen den allgemeinen Rückgang in der Hausgeräteindustrie stemmen. Insbesondere im vierten Quartal 19 war die Wachstumsrate des Haushaltsgerätegeschäfts fast zweistellig.Im ersten Quartal 2020, das von der Coronavirus-Pandemie beeinträchtigt wurde, steigerte Haier Smart Home seinen Marktanteil in der Haushaltsgeräteindustrie im Heimatmarkt um 4,4 Prozentpunkte auf 23,4%, insbesondere durch die Einführung von gesundheitsrelevanten Anwendungen für Smart Home, wie beispielsweise gesundes Essen, Pflege und gesunde Luft. Mit der COVID-19-Pandemie stieg die Nachfrage nach gesundheitsorientierten Haushaltsgeräten erheblich an, da die entsprechenden Bedürfnisse zunahmen.In den Überseemärkten unterstreichen die Gewinnentwicklung und der Marktanteil im ersten Quartal 2020 mit einem beschleunigten Aufwärtstrend die globale Strategie des Unternehmens.Inlandsmarkt: Marke Casarte führend im High-End-Segment Im Jahr 2019 beliefen sich die Einnahmen von Haier Smart Homes High-End-Marke Casarte auf RMB 7,4 Mrd., was einer Steigerung von 30% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei Kühlschränken und Waschmaschinen mit Kaufpreisen über RMB 10.000 erreichte Casarte jeweils einen Marktanteil von 40 % bzw. 75 %. Bei Klimaanlagen mit Kaufpreisen über RMB 15.000 betrug der Marktanteil im Jahr 2019 40 %.Mit einem Anstieg des Marktanteils in allen Produktkategorien der Smart Home Ökosystem-Marke konnte Haier seine führende Position in Bezug auf den Gesamtmarktanteil im Jahr 2019 weiter festigen. Im chinesischen High-End-Segment hat Haier mit seiner Marke Casarte einen bei weitem führenden Marktanteil von 40 %. Der Marktanteil von Haier bei Kühlschränken und Waschmaschinen sowohl im Online- als auch stationären Geschäft wuchs doppelt so stark wie der des engsten Wettbewerbers.Überseemarkt: Wachstum bei Gewinnen und Marktanteilen dank der globalen Strategie In den Überseemärkten erzielte Haier Smart Home im Jahr 2019 dank weiterer Effizienzsteigerungen einen Umsatz von RMB 94 Mrd., ein Anstieg von 22 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei weiter steigenden Marktanteilen übertrafen die Wachstumsraten in den großen Überseemärkten jeweils die der lokalen Hausgeräteindustrie. Der Gewinn vor Steuern stieg um 30 %.Der anhaltend positive Trend im Überseegeschäft ist das Ergebnis des eigenen Brand-Buildings, der führenden Rolle bei High-end-Produkten und der Erweiterung des Vertriebsnetzes. Darüber hinaus trägt die lokale 3-Säulen-Strategie aus "F&E, Produktion und Marketing" sowie lokale und effiziente operative Einheiten zu Verbesserungen des Vorsteuergewinns bei, was die Bedeutung eines globalen Layouts unterstreicht.Smart Home Lösungen: Umsatz der Haier Smart Home Ökosystem-Marke steigt um 68 % Die Erlöse der Haier Smart Home Ökosystem-Marke mit der 'Experience Cloud' stiegen im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 68 % auf RMB 4,8 Mrd. Durch die kontinuierliche Optimierung des Kundenerlebnisses eines schönen Zuhauses kombinierte Haier die Anforderungen führender Unternehmen an ein offenes Internet der Dinge (IoT-Ökosystem) bei der Herstellung von vernetzten Smart-Home-Geräten mit der Nachfrage der Nutzer nach intelligenten Szenariolösungen in verschiedenen Räumen. So umfasst etwa das "Internet of Clothing" im Ökosystem von Haier Smart Home beispielsweise 13 Industriesektoren wie Bekleidung, Heimtextilien, Waschmittel und Leder und transferiert den Workflow von der Waschmaschine bis zum Wäscheservice in einen intelligenten Reinigungsprozess.Bis heute nutzen mehr als 5.300 in- und ausländische Anbieter von Ökosystem-Ressourcen wie Bekleidung, Waschmaschine, Toilettenartikel und IoT-Technologie Haiers "Internet of Clothing", um den Nutzern eine Lösung für Kleidung in Bezug auf Waschen, Schutz, Lagerung, Anpassung, Kauf und Recycling über den gesamten Lebenszyklus zu bieten.Darüber hinaus wurde COSMOPlat im Jahr 2019 zur weltweit ersten industriellen Internet-Plattform, die Nutzern eine Teilnahme am Gesamtprozess ermöglicht und integrierte Hard- und Software-Lösungen für 15 wichtige Branchen anbietet. Während der COVID-19-Pandemie avancierte COSMOPlat zur ersten und von der Industrie bevorzugten Serviceplattform für das Wiederhochfahren der Produktion bei Unternehmen und die Steigerung der Produktion.Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform Haier Smart Home APP, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.IR contact: Yao Sun (Sophie) - Haier Smart Home Deutschland T: +49 6172 9454 143 F: +49 6172 9454 42143 M: +49 160 9469 3601 Email: y.sun@haier.de30.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Telefon: +49 6172 9454 143 Fax: +49 6172 9454 42143 E-Mail: y.sun@haier.de Internet: www.haier.net ISIN: CNE1000031C1, CNE000000CG9 (A-share), WKN: A2JM2W Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1033659Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033659 30.04.2020