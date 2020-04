Die Joh. Friedrich Behrens AG kann den Wachstumstrend der vergangenen Geschäftsjahre in 2019 nicht fortsetzen und verzeichnet aufgrund der schwierigen Entwicklung auf den Exportmärkten außerhalb Europas in 2019 ein Umsatzminus von 1,5% gegenüber dem Vorjahr und einen Jahresverlust in Höhe von 1,4 Mio. Euro (Vorjahr +30 TEUR).

Das operative Ergebnis (EBIT) wurde im Berichtsjahr signifikant durch das gesunkene Umsatzvolumen, Kostensteigerungen beim Personalaufwand und die notwendigen Investitionen in die neue Produktgruppe Nagelplatten belastet. Anders als ursprünglich erwartet konnten die Verkaufsbereiche Nagelplatten in Deutschland und Skandinavien noch keine positiven Ergebnisbeiträge beisteuern. Mit einer EBIT-Marge im Konzern von 2,9 % wurde die eigene Prognose zwar erreicht, das EBIT liegt mit 3,4 Mio. Euro jedoch leicht unter dem Vorjahr (3,5 Mio. Euro).

Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) lag mit -0,7 Mio. Euro ebenfalls unter dem Vorjahresniveau (0,2 Mio. Euro) ...

