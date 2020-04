München (ots) -- Prominente Singles legen ihr Liebes-Schicksal in die Hände der RTLZWEI-Partnervermittlung- Mit Claudia Norberg, Sarah Knappik, Marcellino Kremers und Sebastian Fobe- Ausstrahlung ab Montag, 4. Mai 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI Love is in the air: Für vier prominente Singles heißt es ab sofort daten bis der Coach kommt! Claudia Norberg, Sarah Knappik, Marcellino Kremers und Sebastian Fobe wollen mit den Dating-Experten Doro und Mathew das perfekte Match finden und werden hierzu mit Normalos verkuppelt. Der Celebrity-Dating-Marathon startet am Montag, 4. Mai 2020, zur Prime Time bei RTLZWEI.Die große und wahre Liebe zu finden, ist nicht immer einfach. In vier Folgen unterstützt die exklusive RTLZWEI-Partnervermittlung, rund um einen extrovertierten Rezeptionisten und den zwei einfühlsamen Dating-Experten, die vier liebeshungrigen Promis bei der Suche. Als Liebestherapeuten hören sie sich die Sorgen und Wünsche der einsamen Stars an und stehen mit Tipps und Tricks zur Seite.Die beiden Agenturchefs Doro und Mathew haben nach den Erstgesprächen mit Claudia, Sarah, Marcellino und Sebastian auch direkt die erste Überraschung parat - eine Einladung zur großen Singleparty. Das Besondere: Sie treffen auf Normalo-Singles und sollen so ihr klassisches Beuteschema aufgeben und neu definieren. Auf der Party wird geflirtet, was das Zeug hält. Jedoch müssen sich die vier Promis am Ende für einen Date Partner entscheiden. Wird ihr Interesse erwidert und wer findet ein Match für das erste Date?Glamouröse Single-Partys, intime Candle-Light-Dinner und spaßige Action-Dates, wobei fleißig geflirtet, geknutscht und der Date-Partner abgecheckt wird. Nach jedem Kennenlernen müssen die liebessuchenden Stars wieder in der Agentur vorstellig werden, um ihre Flirtversuche zu reflektieren und zu analysieren. Wer ist der Romantiker, wessen Annäherungsversuche sind ausbaufähig und wer ist dabei, sich für immer und ewig zu verlieben?Produziert wird die Doku-Soap von der TOWER PRODUCTIONS GmbH."Match! Promis auf Datingkurs", ab 4. Mai, montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW (https://www.tvnow.de/rtlzwei) verfügbar.Über "Match! Promis auf Datingkus":Prominente Singles legen ihr Liebes-Schicksal in die Hände der exklusiven RTLZWEI-Partnervermittlung. Das Agentur-Team betreut die liebeshungrigen Promi-Teilnehmer. Wie Liebestherapeuten hören sie sich die Sorgen und Wünsche der einsamen Stars an und vermitteln ihnen Dates mit Singles ohne Promi-Status. Produziert wird die Doku-Soap von der TOWER PRODUCTIONS GmbH.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4584768