Wirecard: Lukrative Hebelchancen bei Kurskorrektur

Die Aktie des Anbieters von Plattformen im Bereich Financial Commerce, Wirecard (ISIN: DE0007472060) vollführte wegen angeblicher Bilanzmanipulationen bereits in der Zeit vor Corona massive Kurssprünge. Nachdem die Aktie im Zuge des Kurseinbruches im März auf bis zu 80 Euro einbrach, konnte sie sich bis zum 23.4.20 wieder auf 140 Euro erholen. Nach der Veröffentlichung eines KPMG-Gutachtens, das den Manipulationsvorwurf entkräften sollte, brach der Aktienkurs wegen nach wie vor bestehender Unklarheiten vom 27.4.20 bis zum 29.4.20 um 32 Prozent ein. Im frühen Handel des 30.4.20 konnte sich die Aktie leicht erholen und startete mit einem Plus von 2 Prozent oberhalb von 92 Euro in den Handel.

Trotz der wenig aussagekräftigen Prüfung durch die KPMG bekräftigen Experten in den allerneuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 230 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann sich die hochvolatile Wirecard-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder kurzfristig auf 110 Euro steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 100 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Bewertungstag 19.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000CU0WGQ8, wurde beim Wirecard-Aktienkurs von 92,90 Euro mit 0,99 - 1,01 Euro gehandelt.

Wenn sich die Wirecard-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 110 Euro steigert, dann wird der handelbare Preis auf etwa 1,79 Euro (+99 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,114 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,114 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW4S885, wurde beim Aktienkurs von 92,90 Euro mit 1,55 - 1,57 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie auf 110 Euro zulegen ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,18 Euro (+103 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,394 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,394 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW9YXA0, wurde beim Aktienkurs von 92,90 Euro mit 2,29 - 2,30 Euro quotiert.

Beim Wirecard-Aktienkurs von 110 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,76 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de