Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag rasch in den Minusbereich gewendet und schwächer tendiert. Der österreichische Leitindex ATX gab bis 9.45 Uhr 0,75 Prozent auf 2.238,37 Punkte ab, nachdem er kurz nach Handelsauftakt noch mehr als ein Prozent zugelegt hatte.Der jüngste Aufwärtsschub am heimischen Aktienmarkt wurde damit in der verkürzten Handelswoche gestoppt. Zuvor hatte der ATX drei deutliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...