Die innovative Technologie bietet eine schnelle und dauerhafte Härtung für Fertigböden

MALMÖ, Schweden, April 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona (https://www.bona.com/About-Bona/) , ein globales, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Produkte für das Verlegen sowie die Renovierung, Instandhaltung und Wiederaufbereitung von Premiumböden bietet, führt die Excimer-Technologie als Teil seines Industrial Coating-Portfolios ein. Die neue Härtungstechnologie verbessert die Kratz- und Chemikalienbeständigkeit von Holzparketten und sorgt für eine glattere und mattere Oberfläche.



"Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Bona ist immer auf der Suche nach innovativen Technologien, mit denen wir unsere Produkte und Angebote verbessern können", so Robert Grahn, Vice President, Industrial Coatings, Bona. "Der neue Härtungsprozess mit Excimer-Technologie bietet Parkettherstellern eine schnelle, flexible und kostengünstige Möglichkeit, Leistung und Erscheinungsbild ihrer Produkte zu verbessern.

Bei der Bona-Technologie befindet sich die Excimer-Lampe am Ende der Beschichtungslinie und strahlt UV-Licht mit einer Wellenlänge von 172 nm aus. Der chemische Klebeprozess erfolgt vollständig gekapselt in einer inerten, sauerstofffreien Atmosphäre und wird dadurch optimiert. In Kombination mit den innovativen Excimer-Lacken von Bona sorgt die Excimer-Lampe für deutlich bessere Ergebnisse bei Erscheinungsbild, Glanz, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit.

Ein großer Vorteil des neuen Angebots von Bona ist die Möglichkeit, eine Vielzahl von Glanzabstufungen (zwischen < 5 und 50) zu erzielen. Dies wird durch die Verwendung der einzigartigen Lacke von Bona in Kombination mit verschiedenen Einstellungen der Excimer-Lampe erreicht. Dadurch entfallen zudem zusätzlichen Arbeitsschritte durch Lackwechsel oder die Verwendung mehrerer Beschichtungen.

Grahn ergänzt: "Die höhere Flexibilität bei der Aushärtung des Lacks führt zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen durch schnellere Produktion und weniger Beschichtungswechsel."

Bonas neues Industrial Coating-Produkt mit Excimer-Technologie ist jetzt europaweit erhältlich. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an Magnus Dellrup, Produktmanager bei Bona.

Über Bona

Bona ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Familienunternehmen, das Produkte für das Verlegen, die Renovierung, die Wartung und die Wiederaufbereitung von Premiumböden bietet. Bona wurde 1919 gegründet und war der erste Anbieter in der Branche, der ein komplettes System aus wasserbasierten Versiegelungen für Hartholzböden und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für die meisten Premium-Bodenoberflächen an, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, Gummi, Laminat und widerstandsfähige Böden. Der Umsatz von Bona betrugt 2019 2,8 Mrd. SEK (257 Mio. EUR). Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit vertreten durch seine 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebshändler, 600 Mitarbeiter und 5 Fabriken. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com (http://www.bona.com/) .

Kontakt: Heather Lindemann

Bona | (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com