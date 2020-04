Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit CRH (ISIN FR0013510476/ WKN A28WLZ) und Caffil (ISIN FR0013511615/ WKN nicht bekannt) nahmen in den vergangenen fünf Handelstagen zwei französische Emittenten den Primärmarkt in Anspruch, so Matthias Melms, CIIA, CCrA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Nachdem CRH zuletzt in 2013 aktiv gewesen sei, seien seit dem 1. Oktober 2019 insgesamt fünf Bonds emittiert worden. In diesem Jahr sei das Institut im Januar mit einer Dual-Tranche über acht (EUR 1,25 Mrd.) und 15 Jahre (EUR 750 Mio.) aktiv gewesen. Nichtsdestotrotz handle es sich bei der aktuellen Emission um eine bemerkenswerte Transaktion. Zum ersten Mal unter dem neuen Corona-Regime habe eine siebenjährige Laufzeit emittiert werden können, sodass CRH hier das Laufzeitensegment auch für andere Emittenten wiedereröffnet habe. Zuletzt habe Eika mit der EIKBOL 0.01 03/12/27 ein Papier mit einer siebenjährigen Laufzeit Anfang März an den Markt gebracht. Somit sei dieses Laufzeitensegment für mehr als sechs Wochen weitestgehend verschlossen gewesen. ...

