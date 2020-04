Nach der starken Erholung der vergangenen Tage zählt die Aktie von HeidelbergCement am Donnerstag zu den schwächsten Werten im DAX. Dabei gibt es durchaus gute Nachrichten. Der Wettbewerber LafargeHolcim aus der Schweiz hat mit seinen Zahlen die Erwartungen klar übertroffen. HeidelbergCement selbst wird die Quartalsergebnisse am 7. Mai präsentieren.LafargeHolcim hat im ersten Quartal die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zwar zu spüren bekommen. Insbesondere in Asien war der Absatz von Zement und ...

