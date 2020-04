Unterföhring (ots) -- Leinemann wird in den kommenden Jahren exklusiv für Sky Studios Projekte entwickeln und inszenieren- Sky Studios ist das europaweite Entwicklungs- und Produktions-Zentrum für Sky Originals Sky Studios hat eine enge Zusammenarbeit mit Autor und Regisseur Philipp Leinemann vereinbart und sichert sich damit vielversprechende Projekte eines der talentiertesten Filmemachers Deutschlands. Der gebürtige Braunschweiger wird in den kommenden Jahren exklusiv für Sky Studios Sky Originals schreiben und inszenieren.Gary Davey, CEO Sky Studios: "Das sind großartige Neuigkeiten für die ehrgeizigen Ziele von Sky Studios in Deutschland. Mit seinem künstlerischen Gespür und seiner Arbeitsethik ist Philipp nicht nur einer der Topkreativen, sondern er passt auch perfekt zu uns. Wir beobachten Philipps kreatives Schaffen bereits seit langer Zeit und es ist großartig, dass er jetzt Teil der Vision von Sky Studios ist."Marcus Ammon, Senior Vice President Original Productions: "Seit seinem Film 'Wir waren Könige' folge ich dem künstlerischen Oeuvre von Philipp Leinemann. Mit all seinen Werken für Kino und Fernsehen stellt Philipp zwei Dinge unter Beweis: ein untrügliches Gespür für Geschichten, die - in der ihm eigenen erzählerischen Qualität - niedergeschrieben werden müssen, und eine visuelle Kraft, eine kinematographische Wucht bei ihrer filmischen Umsetzung. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit und zahlreiche spannende Storys - die dann zu Sky Originals werden."Philipp Leinemann: "Der Film ist für mich das perfekte Medium, um eine Geschichte zu erzählen. Es fließt alles zusammen; das Theater, die Literatur und die Musik. Es gibt mir die Möglichkeit zu Wort zu kommen. Gehört zu werden. Sich ausdrücken zu können, ohne unterbrochen zu werden. Wie in einem Brief. Doch es ist für mich kein Monolog, vielmehr ein Dialog. Denn ich vergesse dabei nie das Publikum, die Menschen, die sich die Zeit für meinen Film nehmen. Sky bietet mir nun die bestmöglichen Rahmenbedingen, genau das zu tun. Es ist eine große Chance, mutige und ambitionierte Geschichten zu erzählen, ohne die Schere im Kopf zu haben, sondern sich frei entfalten zu können. Es erinnert mich wieder daran, warum ich diesen Beruf einst machen wollte. Ich darf wieder der kleine Junge sein, der schon damals mit der Kamera seines Vaters im heimischen Garten Filme machen wollte und spüre die gleiche Aufregung und Freude. Ich bin Sky sehr dankbar für diese Möglichkeit, die sie mir bieten und freue mich auf die anstehenden Aufgaben."Über Philipp Leinemann:Philipp Leinemann wurde 1979 in Braunschweig geboren. Im Jahr 2004 begann er ein Regiestudium im Bereich Spielfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF). Während dieser Zeit hat er verschiedene Kurz- und Werbefilme realisiert. Sein Debütfilm "Wir waren Könige" wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seither hat er mehrere Fernsehfilme fertiggestellt, u.a. zwei Polizeirufe, dass DDR-Drama "Der letzte Genosse" und den Kriminalfilm "Die Informantin". Seine sechsteilige Serie "Tempel" wird derzeit für den US-Markt neu verfilmt. Für seinen letzten Kinofilm "Das Ende der Wahrheit" mit Ronald Zehrfeld, Alexander Fehling, Claudia Michelsen, Axel Prahl und Antje Traue, schrieb er auch das Drehbuch.Über Sky Studios:Sky Studios ist das europaweite Entwicklungs- und Produktions-Hub, bringt einzigartige Geschichten der besten Talente Europas ins Fernsehen und ist die kreative Heimat der preisgekrönten und beliebten Sky Originals.Zu den derzeit aktuellen Sky Originals zählen unter anderem die deutschen Produktionen "Das Boot" und "Der Pass", aber auch "ZeroZeroZero" nach dem gleichnamigen Buch von Roberto Saviano, sowie die demnächst startenden Serien "Temple" mit Mark Strong und Carice van Houten und "Devils" mit Patrick Dempsey. 2019 war bislang ein Rekordjahr für Sky Originals dank zehn Emmy Awards für "Chernobyl" sowie einem neuen Rekord für Sky mit sieben BAFTA Awards.Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4584878