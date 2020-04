Original-Research: HEIDELBERG PHARMA AG - von EQUITS GmbHEinstufung von EQUITS GmbH zu HEIDELBERG PHARMA AGUnternehmen: HEIDELBERG PHARMA AG ISIN: DE000A11QVV0Anlass der Studie: Guidance 2020; Kapitalerhöhung; F&E Empfehlung: Kaufen seit: 07.05.2020 Kursziel: 6,15 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas SchiessleOriginal-Research von EQUI.TS GmbH (30.04.2020) Heidelberg PHARMA AG Empfehlung: Kaufen Research-Boutique EQUI.TS GmbH: bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Heidelberg PHARMA AG - Barkapitalerhöhung bringt ca. EUR 14,4 Mio. - dievini löst Versprechen ein; HDP-101 wird zur Klinikreife entwickelt Die vollständige Analyse können Sie hierüber beziehen: http://www.equits.com/research-reports Der Zielkurs des derzeit einzigen ADC-pure play in Deutschland steigt erneut und die Kaufempfehlung wird bekräftigt. Aufgrund der ausgeweiteten Finanzierungsreichweite reicht u.E. die Finanzausstattung nicht nur bis zum Klinikstart von HDP-101, dem Hauptprojekt und dem wohl nächsten essentiellen Newsflow, sondern darüber hinaus. Die nun vorgelegten Quartalszahlen sind von den kräftig gestiegenen F&E-Entwicklungen geprägt. Der positive Jahresausblick wurde bestätigt. Mit dem frischen Eigenkapital in Höhe von EUR 14,4 Mio. wird die Reichweite planmäßig um rund 12 Monate, bis ca. Mitte 2021, verlängert. Dann könnten idealerweise belastbare Indikationen zur Sicherheit des ADC's HDP-101 vorliegen, Dieses Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) mit Amanitin zur Behandlung von Krebs basiere auf der einzigartigen ATAC-Plattform und sei - noch vor dem upside Potential aus den klinischen 'Heritage-Assets' - Hauptwerttreiber bei WL6. Mit dem 2019 etablierten industriellen Synthese-Prozess von Amanitin ist der Weg geebnet für die geplanten Wachstumsschritte durch die Skalierung des Geschäftsmodells, mit dem proprietären HDP-101 an der Spitze und mit bestehenden Partnern (wie jüngst Magenta). Mit diesen zusammen wird das zusätzliches upside Potential bei WL6, das aus den klinischen 'Heritage-Assets' stammt, gehoben. Beim Partner Telix kommt das Hauptprojekt TLX250-CDx (vormals REDECTANE(R)) voran. Die laufende Rekrutierung der Ph III-'ZIRCON'-Studie dürfte sich (wg. COVID-19) um ca. 3 Monate verzögern - LPI etwa Q3/20. Beim Partner RedHill Biopharma sorgten im März Meldungen über die Weiterentwicklung des Wirkstoffs RHB-107 (Upamostat - MESUPRON(R)) in der Onkologie, aber auch gegen die Coronavirus-Erkrankung COVID-19 für Aufsehen.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20641.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de.Kontakt für Rückfragen Thomas J. Schießle EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 www.equits.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.