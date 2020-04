Hannover (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Sitzung am gestrigen Mittwoch hat die Federal Reserve erwartungsgemäß keine neuen Maßnahmen im Zuge der Bekämpfung der Coronavirus-Krise beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Kein Wunder - sie sei ja bereits seit Mitte März im vollen Einsatz! So sei die obere Bandbreite des Leitzinses bei 0,25% verblieben, alle Instrumente würden weiter "kraftvoll" genutzt. Wer sich ein wenig Zuversicht von den Notenbankern erhofft habe, sei enttäuscht worden. Kein Wunder - sie würden es ja auch nicht wissen! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...