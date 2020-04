Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts029/30.04.2020/11:45) - Wenn IT-Systeme nicht mehr funktionieren, kommen wichtige Geschäftsprozesse zum Erliegen. Die Kosten für Betriebsausfälle gehen schnell in die Millionen. Mit dem Service Email Continuity des Münchner Cloud-Dienstleisters Retarus https://www.retarus.de bleiben Unternehmen und ihre Mitarbeiter in Sachen Kommunikation auch dann produktiv, wenn die E-Mail-Infrastruktur, zum Beispiel bedingt durch einen Cyberangriff, nicht zur Verfügung steht. Laut Allianz Risk Barometer 2020 sind Cyber Incidents mittlerweile das bei weitem größte Geschäftsrisiko für Unternehmen. Sobald IT-Systeme nicht mehr funktionieren, kommen wichtige Geschäftsprozesse zum Erliegen, im Fall von Betriebsunterbrechung gehen die Kosten schnell in die Millionen. Da 100-prozentige Ausfallsicherheit in keinem Unternehmensbereich garantiert werden kann, ist Business-Continuity-Management beziehungsweise die Planung für den IT-Betrieb im Krisenfall für Unternehmen unerlässlich. E-Mail-Betrieb sicherstellen Mit der modernen Failover-Lösung Retarus Email Continuity https://www.retarus.com/de/email-continuity/ bleiben Unternehmen auch dann produktiv, wenn die eigene E-Mail-Infrastruktur aufgrund von Sicherheitsvorfällen, Server- oder Cloud-Downtimes einmal nicht zur Verfügung steht. In diesem Fall springt der Service ein und stellt sicher, dass die E-Mail-Kommunikation des betroffenen Unternehmens unterbrechungsfrei weiterläuft. Dieses leitet im Bedarfsfall die E-Mails über vom eigenen E-Mail-System unabhängige Server und sorgt damit für eine reibungslose Kommunikation mit Geschäftspartnern, Kunden und Kollegen. Mehrwert für Unternehmen Der Email Continuity Service von Retarus stellt einen wichtigen Mehrwert für Unternehmen bei der Umsetzung einer umfassenden Cybersecurity-Strategie dar, geht aus der Markt- und Wettbewerbsanalyse "Secure Email Gateway - Market Quadrant" https://www.retarus.com/de/radicati-secure-email-gateway-market-quadrant/ hervor, welche die Analysten der Radicati Group im Herbst 2019 veröffentlicht haben. Demnach erfüllen die Retarus Email Continuity Services wichtige Kriterien einer erfolgreichen Disaster Prevention. "Mehr denn je muss Business-Continuity-Management als integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie betrachtet werden", sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. "Der E-Mail kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, da sie der zentrale Kommunikationskanal von Unternehmen außen und nach innen ist. Die Retarus Email Continuity ist ein wichtiger Baustein der Disaster Prevention und ermöglicht es, bei Ausfällen der Infrastruktur, nahtlos per E-Mail weiter zu kommunizieren. Wie Unternehmen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auch bei einem Ausfall der Infrastruktur nahtlos weiter per E-Mail kommunizieren und so geschäftskritische Prozesse weiterlaufen können, erklärt das Retarus-Whitepaper "E-Mail-Continuity: So kommen Nachrichten trotz IT-Ausfall an": https://www.retarus.com/de/email-continuity/ # whitepaper Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO STOXX 50 sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Singapore Airlines und Zeiss. Weitere Informationen: https://www.retarus.de (Ende) Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Alexander Hüls Tel.: +49 89 5528 1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200430029

April 30, 2020 05:45 ET (09:45 GMT)