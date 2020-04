marktEINBLICKE um 12: EZB-Zinsentscheidung im Fokus - So dürften die Quartalszahlen von Apple ausfallen

Anleger warten gespannt auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag und halten sich mit Neuinvestitionen vorerst zurück. Einige Experten gehen davon aus, dass Chefin Christine Lagarde eine Aufstockung der Wertpapierkäufe bekanntgeben wird. Der DAX pendelt am Donnerstagmittag seitwärts und notiert damit im Bereich der 11.100er-Marke. Die Chancen stehen gut, dass schon in Kürze die 12.000er-Marke angesteuert wird.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,0% 11.109 MDAX -0,3% 23.332 TecDAX -0,1% 2.881 SDAX -0,8% 10.482 Euro Stoxx 50 -0,2% 2.990

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1). Im Fokus stand am Donnerstagmittag auch die Aktie von Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005). Am Donnerstag kommen die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal bei Apple. Deutliche Einbußen beim Umsatz und beim Gewinn werden erwartet. Doch der Technologie-Gigant dürfte trotzdem weiter auf der Erfolgsspur fahren.

