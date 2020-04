Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Corona-Krise ist in der Gesellschaft nach wie vor omnipräsent. An den Börsen hat sich die Lage zuletzt entspannt. Bei einigen Aktien hat sich die Krise ohnehin als Trendbeschleuniger entpuppt. Michael Proffe stellt zwei Werte vor. Es handelt sich um Domino's Pizza und Danaher. Beide Unternehmen können auf eine ausgezeichnete Performance in den vergangenen Jahren verweisen. Proffe sieht sowohl bei Domino's Pizza als auch bei Danaher noch jede Menge Potenzial.