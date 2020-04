Tiktok wächst und wächst und wächst. Nun erreicht die vom Startup Bytedance entwickelte App die magische Grenze von zwei Milliarden Downloads. Viele Menschen müssen momentan ihre üblichen Freizeitaktivitäten so gut es geht umgestalten, um sich an die geltenden Richtlinien infolge der Corona-Pandemie zu halten. Zu Unterhaltungszwecken beschäftigen sich anscheinend viele mit der Video-Sharing-App Tiktok. Wie Techcrunch mitteilt, bringt es die App nun weltweit auf über zwei Milliarden Downloads in Apples App-Store und dem Google-Play-Stor...

