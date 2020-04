Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Zentralbank FED beschloss gestern erwartungsgemäß keine neuen Maßnahmen zur weiteren Lockerung der Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.FED-Chef Jerome Powell habe sich aber sehr besorgt über die Wirtschaftslage gezeigt, er erwarte für das zweite Quartal einen beispiellosen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die FED werde ihre Instrumente entschlossen, proaktiv und aggressiv einsetzen, um eine möglichst robuste Erholung zu ermöglichen. Die starken Aussagen hätten sich an den Finanzmärkten wie eine weitere geldpolitische Lockerung ausgewirkt. Heute finde die EZB-Sitzung statt. Von dieser erwarten wir keine starken Impulse, interessanter dürften die BIP-Daten zum ersten Quartal sein, so die Oberbank. (30.04.2020/alc/a/a) ...

