In einem zeitweise euphorisierten Börsenumfeld konnten die Ölpreise am Mittwoch weiter steigen. Am Donnerstag setzt sich der Positiv-Trend fort. Stand der Dinge sind nun 25 Dollar je Barrel Brent (Nordseeöl) und 17,50 Dollar je Barrel WIT (US-Rohöl). Speziell bei WTI leibt der Preisabstand zwischen den genannten Juni-Preisen und dem Juli Kontrakt, der aktuell vier Dollar höher bei 21,50 notiert, allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...