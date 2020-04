Das Zumtobel-Tochterunternehmen Tridonic bekommt einen neuen Geschäftsführer. Erst zum 1. September 2019 hatte der Belgier Hedwig Maes die Leitung als CEO übernommen. Zum 1. Mai wird nun Hugo Rohner, zuletzt Vorstandsvorsitzender der Skidata-Gruppe in Salzburg, seine Agenden übernehmen, informierte Zumtobel am Donnerstag in einer Aussendung.Maes habe das Unternehmen bereits im November verlassen, ...

