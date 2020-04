FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat ABB von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 21 Franken angehoben. Die Schweizer seien auf einem guten Weg, ihre Stromnetzsparte im zweiten Quartal zu veräußern und ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 7,7 Milliarden US-Dollar durchzuführen, schrieb Analyst William Mackie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Vorstandschef habe die Haltung eines aktiven Portfolio-Managements bestätigt, sodass sich bei ABB vieles zum Positiven ändern dürfte./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

