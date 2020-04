Shanghai (ots/PRNewswire) - Die JCET Group (SH: 600584), der weltweit führende Anbieter für Gehäuseintegration und Prüfungen von Halbleiter-Mikrosystemen, gab die Finanzergebnisse für das gesamte Jahr 2019 zum 31. Dezember 2019 bekannt.Die Finanzkennzahlen für das gesamte Jahr 2019:- Der Jahresumsatz belief sich auf 23.526 Millionen RMB, imVergleich zu 23.856 Millionen RMB für 2018.- Die durch das operative Geschäft generierten Zahlungsmittelbeliefen sich auf 3.176 Millionen RMB, was im Vergleich zu 2018einem Wachstum von 26,6 % entspricht. MitNetto-Investitionsausgaben von 2.736 Millionen RMB betrug derfreie Cash Flow für das Jahr 441 Millionen RMB.- Der Reingewinn betrug 89 Millionen RMB, im Vergleich zu einemVerlust von 939 Millionen im Jahr 2018.- Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,06 RMB im Vergleich zu-0,65 RMB im Jahr 2018. Li Zheng, CEO der JCET Group, sagte: "Die JCET Group erkennt allmählich die Synergie unter ihren Konzernunternehmen, die sich durch eine Reihe implementierter Integrations- und Anpassungsmaßnahmen ergibt. Unser Portfolio von Technologien, Ressourcen und Kapazitäten stimmt mit den Bedürfnissen von Kunden und dem Markt besser überein. Die JCET Group arbeitet mit Hochdruck an der Weiterentwicklung von F&E, Produktion und Betriebsabläufen und verzeichnet bereits bedeutenden Fortschritt. 2019 erzielte die JCET Group einen Profit von 89 Millionen RMB, was im Vergleich zu 2018 einer qualitativen Verbesserung entspricht. Unsere Errungenschaften sind eng mit der Anerkennung unserer Kunden von Marke, Qualität, Service und technischen Fähigkeiten der JCET Group verbunden."Die JCET Group ist ein Branchenführer für die Entwicklung fortschrittlicher Verpackungstechnologien und verfügt über ein umfassendes Portfolio technischer Produkte sowie vollständig schlüsselfertige Dienstleistungen für Kunden in der ganzen Welt. Die JCET Group profitiert sowohl vom rapiden Wachstum der Branche als auch von der Anerkennung der Kunden ihrer Marke sowie der stets herausragenden Qualität des Unternehmens. Die JCET Group zählt zu den weltweiten Spitzenunternehmen in der Halbleiter-Packaging- und Testindustrie. In der Anlaufphase von 5G wird die JCET Group weiterhin Investitionen in die Entwicklung von Lösungen für 5G-Kommunikation, mobile Terminals, Automobilelektronik, Speichersysteme für Big Data, KI- und IoT-Industrien tätigen und sich gleichzeitig eng an Kunden orientieren, um gemeinsamen Erfolg zu erzielen.https://www.jcetglobal.com/gallery/ziliao/e51b4799bece4289eb0fccf163f00df9.pdfInformationen zur JCET Group:Die JCET Group ist ein weltweit führender Anbieter für Gehäuseintegration und Prüfungen von Halbleiter-Mikrosystemen. Das Unternehmen bietet vollständig schlüsselfertige Dienstleistungen an, die den Entwurf und die Charakterisierung von Gehäuseintegration für Halbleiter, F&E, Wafer Probes, Wafer-Bumping, Gehäusemontage, Endprüfung und Direktversand an Verkäufer rund um den Globus umfassen.Unser umfassendes Portfolio deckt durch fortschrittliches Wafer-Level-Packaging, 2.5D/ 3D-, System-Package-Technologien sowie zuverlässige Flip-Chip-Verfahren und Drahtbondtechnologie ein weites Spektrum von Halbleiteranwendungen ab, wie z. B. Anwendungen für den Mobil-, Kommunikations-, Computing-, Automobil- und Industriebereich. Die JCET Group verfügt über drei F&E-Zentren, sechs Produktionsstandorte in China, Singapur und Korea sowie Verkaufsstellen rund um den Globus und bietet Kunden in China und dem Rest der Welt enge Technologiekollaborationen sowie effiziente Lieferketten.Kontakt:Pressekontakt:Kontakt für Investorenbeziehungen: +86-510-86856061ir@jcetglobal.comOriginal-Content von: JCET Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072038/100846983