BERLIN (Dow Jones)--Ein breites Bündnis von Unternehmen, Verbänden und Organisationen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, ein Konjunkturpaket nach der Corona-Krise klar auf Nachhaltigkeit auszurichten. "Sie haben es in der Hand, die ökonomische Zwangspause durch Covid-19 für einen nachhaltigen Neustart unserer Volkswirtschaft zu nutzen", heißt es in einem offenen Brief an sie und weitere Mitglieder der Bundesregierung. Zu den 190 Unterzeichnern gehören neben Umwelt-, Religionsvertretern auch der Energie- und Gebäudesektor, die Industrie, der Maschinenbaus oder der Bankensektor etwa mit der Deutschen Kredit Bank (DKB).

Die anstehenden politischen Entscheidungen zur wirtschaftlichen Wiederbelebung und Erholung müssten "die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit mit adressieren und uns widerstandsfähiger gegen andere Krisen machen", fordern die Verfasser. Nötig seien Anreizprogramme für Energieeffizienz, erneuerbaren Strom, Wärme und Kälte, klimafreundliche Mobilität, klimaneutrale Gebäude und hocheffiziente Industrieprozesse. Merkel selbst hatte während des Petersberger Klimadialogs gefordert, dass bei einem möglichen Konjunkturprogramm auch der Klimaschutz berücksichtigt werden müsse.

April 30, 2020 07:25 ET (11:25 GMT)

