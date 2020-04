Die Coronakrise hat die Arbeitslosenzahlen bis zum 13. April im Vorjahresvergleich um rund 60 Prozent auf 588.000 Betroffene steigen lassen, seitdem sinken die Zahlen. Am 27. April waren 572.000 Menschen arbeitslos bzw. in Schulungen. Am Donnerstag kündigte die Regierung die Erhöhung der Kurzarbeit-Mittel von 7 auf 10 Mrd. Euro an. Für 1,2 Mio. Arbeitnehmer wurde bisher Kurzarbeit angemeldet. "Die ...

