Mainz (ots) - Woche 18/20Do., 30.4.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Corona-Krise - Was wird wann gelockert?Moderation: Matthias Fornoff 19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)20.25 Ausgerechnet Sylt (VPS 20.14)21.55 heute journal (VPS 21.45)22.25 maybrit illner (VPS 22.15)23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)0.45 heute+ (VPS 0.30)1.00 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (HD)1.05 neoriginal (VPS 1.29)Die Brücke III - Transit in den Tod (1) 3.00 neoriginal (VPS 3.20)Die Brücke III - Transit in den Tod (2) 4.55 Deutschland von oben (HD)Deutschland 2020 5.00- hallo deutschland (VPS 5.15/HD/UT)5.30 (von 17.10 Uhr)Deutschland 2020 (Die Wiederholungen "Heldt" und "Leute heute" entfallen.)Woche 19/20Sa., 2.5.2.40 Broadway TherapyBitte Ergänzung beachten: (VPS 2.39) So., 3.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.30 Terra Xpress (HD/UT)Dreiste Diebe und Helfer in der NotModeration: Lena GanschowDeutschland 2020 ("Terra Xpress: Wilde Köstlichkeiten und ein Silberschatz im Wald"entfällt.)Di., 5.5.23.00 Leschs KosmosBitte Ergänzung beachten: Untertitel Woche 20/20So., 10.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.30 planet e.: Virenalarm - Der Handel mit exotischen Wildtieren (HD/UT)Film von Bernd Reufels und Andrea RehmsmeierDeutschland 2020 ("planet e.: Vanille - Die Jagd nach dem braunen Gold" entfällt.)