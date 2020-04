Die Paypal-Aktie ist während der Corona-Turbulenzen an den globalen Aktienmärkten im März kurzzeitig bis auf 82 Dollar abgesackt, doch seitdem läuft eine fulminante Erholungsrallye. Die könnte schon bald von neuen Höchstständen gekrönt werden. Ausgehend vom Krisentief hat der Kurs in den letzten Wochen bereits über 50 Prozent aufgeholt. Alleine am gestrigen Mittwoch ging es im freundlichen Gesamtmarkt um rund 6,5 Prozent aufwärts. Nachdem dabei bereits wichtige Chartmarken wie die 200-Tage-Linie ...

