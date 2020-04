Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag wieder in den Minusbereich gewendet. Der österreichische Leitindex ATX gab bis 14.15 Uhr um 1,29 Prozent auf 2.26,10 Einheiten ab, nachdem er zuvor mehrmals das Vorzeihen gewechselt hatte. An den vergangenen drei Handelstagen hatte der heimische Leitindex noch jeweils deutliche Zuwächse eingestrichen.Auch an den europäischen Leitbörsen trübte sich die Stimmung ...

