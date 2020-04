LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Zahlen von 1450 auf 1550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Quartal des Pharmaherstellers habe im Grunde das Muster der Konkurrenz bestätigt, also ein aufgrund aufgestockter Vorräte besseres Abschneiden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe aber vorsichtig für Glaxo angesichts kurzfristig gedämpfter Aussichten für Umsatz, Margen und Cashflow./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 18:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009252882

