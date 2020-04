ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Der Pharmahersteller habe mit seinem ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, wenngleich die Details zu den Auswirkungen der Covid-19-Krise derzeit noch nicht besonders klar seien, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 12:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009252882

