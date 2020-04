Der AUD/USD strebte weiter in Richtung des 100-Tage-MA (0,6567), wurde aber durch diesen Wert begrenzt, so Terence Wu, Devisenstratege bei der OCBC Bank, in einem Briefing. Wichtige Zitate "Der Aussie könnte durch die Haltung der RBA - die offener als andere Zentralbanken schien, den Kauf von Vermögenswerten einschränken - und durch das sich erholende ...

