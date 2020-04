WASHINGTON (Dow Jones)--Die Arbeitskosten in den USA sind im ersten Quartal und damit am Anfang der durch das Coronavirus ausgelösten Wirtschaftskrise etwas stärker als erwartet gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sie sich um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,7 Prozent prognostiziert. Im dritten Quartal war ein Plus von ebenfalls 0,7 Prozent ermittelt worden.

Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im Auftaktquartal um 2,8 (viertes Quartal: 2,7) Prozent höher. Dabei nahmen die Löhne und Gehälter um 3,1 (2,9) Prozent zu, während die Boni und andere Vergütungen um 2,1 (2,2) Prozent stiegen. Im Quartalsvergleich waren es 0,9 (0,7) bzw 0,4 (0,6) Prozent.

April 30, 2020

