Haag (pta042/30.04.2020/15:00) - -- *Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 auf 29.05.2020 verschoben. *Ordentliche Hauptversammlung 2020 auf 18.09.2020 verschoben.



Die CLEEN Energy AG gibt bekannt, dass es der CLEEN Energy AG aufgrund der anhaltenden Covid-19-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen nicht möglich ist, den Jahresabschluss wie angekündigt heute zu veröffentlichen.



Die Veröffentlichung wird sich voraussichtlich um einen Monat auf den 29. Mai 2020 verschieben.



In Folge dessen wird auch die für 29. Mai 2020 geplante ordentliche Hauptversammlung verschoben. Aufgrund der Sommerpause und dem Wunsch, eine physische Hauptversammlung abzuhalten, wird die ordentliche Hauptversammlung 2020 voraussichtlich am Freitag, 18 September 2020 stattfinden. Die Einladung und Informationen zur Abhaltung werden zeitgemäß und gemäß den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht und werden die diesem Zeitpunkt geltenden Einschränkungen durch Covid-19 berücksichtigen.



Der aktualisierte Finanzkalender ist auf der Webseite der Gesellschaft unter https://cleen-energy.com/investoren/finanzkalender abrufbar.



CLEEN Energy Finanzkalender 2020



Bezeichnung CLEEN Energy AG Veröffentlichung Jahresabschluss für das GJ 2019 29.5.2020 Nachweisstichtag Hauptversammlung 2020 08.9.2020 Ordentliche Hauptversammlung 2020 18.9.2020 Ex-Dividenden-Tag (voraussichtlich) 03.6.2020 Nachweisstichtag "Dividenden" (Record Date) (voraussichtlich) 04.6.2020 Dividenden-Zahltag (voraussichtlich, falls anwendbar) 05.6.2020 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2020 30.9.2020 (Ende)



Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com



ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



