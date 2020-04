Eschborn (ots) - Das japanische Unternehmen Nissin Foods mischt ab diesem Jahr im Esport Bereich so richtig mit. Passend zum eigenen Slogan "Asian Blast - Be original, eat original" bringt der Instant-Nudel Anbieter seine Cup Noodles in die internationale und stark wachsende Gaming-Community ein. Als Sponsoringpartner der "European Masters Spring" und somit des europäischen Esport Wettkampfes der "European Masters" setzt Nissin in diesem Jahr auf spannende Gaming-Aktivitäten. Mit dem weiteren Sponsoring der beliebten "ESL-Meisterschaft" und der Kooperation mit dem Esport Unternehmen ESL setzt Nissin ebenso starke Akzente für Gamer.Ab heute startet Nissin Foods die Premium-Partnerschaft mit "European Masters Spring 2020". In dem europaweit größten regionalen Wettkampf der "EU Masters" treten die besten Esport Teams der deutschen Liga in dem Computerspiel "League of Legends" gegen Teams anderer Nationen an. Ebenso unterstützt Nissin die diesjährige "ESLMeisterschaft", in der die besten Spieler aus dem deutschsprachigen Raum in verschiedenen Gaming-Disziplinen gegeneinander antreten und die Chance haben, sich in diesen Disziplinen zu beweisen.Mit den starken Partnerschaften im Esport Bereich hebt Nissin Foods seine GamingAktivierung in neue Dimensionen und fokussiert sich gezielt auf die für Nissin relevante junge und gaming affine Zielgruppe: "Wir sind absolut begeistert, 'European Masters Spring' und ESL als neue Partner zu haben. Den Asian Blast in die Gaming-Community zu bringen, ist eine riesige Chance für uns", sagt Tomomitsu Taue, Marketing Director Europe bei Nissin. "Der Esport Bereich ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen, und wir freuen uns, ein Teil davon zu sein. Wir freuen uns auf eine großartige Partnerschaft und darauf, die Spiele beginnen zu lassen!"Als Sponsoringpartner verschiedener Esport Aktivitäten bringt sich Nissin in den stark wachsenden Esport Markt ein und knüpft an vorherige Aktivierungen an, wie etwa Kooperationen mit bekannten Gaming-Influencern auf Instagram oder der Teilnahme an dem Gaming Festival "DreamHack" in Leipzig. Damit ermöglicht der Convenience FoodAnbieter seinen Konsumenten nicht nur echte asiatische Geschmackserlebnisse im Alltag, sondern auch spannende Gaming-Wettkämpfe der besten Esport Teams und fördert so die nächste Generation von Profispielern in diesem Bereich.Pressekontakt:Pressekontakt:markenzeichen GmbHAnnalena ButzmühlenSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel +49 (0)69 7104 880 24nissin@markenzeichen.deOriginal-Content von: Nissin Foods GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144021/4585425