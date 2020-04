Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Maschinenbauer haben die jüngsten arbeitsmarktpolitischen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert. Nach klugen Entscheidungen zu Beginn der Krise habe die Politik nun die falsche Richtung einschlagen, monierte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich nicht so schnell verbessern.

"Auch wenn die Maßnahmen befristet sind, wecken sie doch Begehrlichkeiten, die weit über die Corona-Zeit hinaus die Sozialkassen in erheblichem Umfang belasten werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Befürchtet werden zusätzliche Belastungen für Unternehmen, die in den vergangenen Wochen viele Arbeitnehmer in die Kurzarbeit geschickt haben. Laut Bundesagentur für Arbeit gab es im April 10,1 Millionen Kurzarbeiter.

Die Bundesregierung hat in dieser Woche eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds beschlossen. Die Ausgestaltung würde sowohl die Bundesagentur für Arbeit als auch die Unternehmen mit zusätzlicher Bürokratie belasten, kritisierte der VDMA. Ein weiteres Beispiel sei die Verlängerung des Arbeitslosengeldes I.

"Gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften muss es nun sein, unser Wirtschafts- und Sozialgefüge möglichst unbeschadet durch die Krise zu bringen", so Brodtmann. "Die Corona-Pandemie ist der völlig falsche Zeitpunkt, um die endgültige Rückabwicklung früherer äußerst erfolgreicher Arbeitsmarkt- und Sozialreformen einzuläuten, von der mancher Gewerkschafter oder Sozialpolitiker immer noch träumen mag."

Die hohe Zahl an Kurzarbeitern, die im April gemeldet wurden, und die wachsende Zahl an Arbeitslosen würden sich auch nach einer schrittweisen Aufhebung der Corona-Beschränkungen nicht einfach in Luft auflösen, warnte der VDMA. Gerade in international aufgestellten Industrien werden viele Lieferketten noch lange Zeit brüchig bleiben. Viele Unternehmen müssen erst mühsam ihre Marktposition zurückgewinnen, nicht jeder Arbeitsplatz wird gerettet werden. "Für weitere Belastungen der Unternehmen ist deshalb kein Platz", erklärte Brodtmann.

Die hohe Anzahl an Kurzarbeitern zeige eindrücklich, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt sehr ernst sei. Allein im Maschinenbau hätten im April gut 7.100 Unternehmen mehr als 300.000 Personen zur Kurzarbeit angezeigt. Das ist nach Angaben des VDMA mehr als das Dreifache des Höchststandes der Anzeigen in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009.

