Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde will eine Einbeziehung von Nicht-Banken in die Liquiditätsversorgung während der Corona-Pandemie nicht ausschließen. Auf die Frage, ob die EZB Nicht-Banken in die neuen Pandemie-Refinanzierungsgeschäfte (PELTROs) einbeziehen würde, sagte Lagarde: "Der EZB-Rat hat das nicht diskutiert. Aber wir leben in so unsicheren Zeiten, und die Wirtschaftsstrukturen und unsere Gesellschaften sind so bedroht, dass wir unvoreingenommen sein und alle Möglichkeiten beachten müssen." Lagarde fügte hinzu: "Ich schließe in dieser Hinsicht nichts aus."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2020 09:44 ET (13:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.